Андрей Пучков стал лучшим водителем пожарной техники Подмосковья

На базе Щелковского колледжа прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарном автомобиле и подаче воды среди водителей пожарно-спасательных подразделений Московской области. В конкурсе участвовали 34 водителя: 20 от федеральных и 14 от региональных подразделений.

«В перечень испытаний для водителей пожарной техники входили теоретические вопросы и практические задания по профессиональной деятельности. Участникам предстояло ответить на двадцать вопросов по правилам дорожного движения в Российской Федерации и 25 вопросов по охране труда, знанию руководящих документов, тактико-техническим характеристикам автомобилей и специального оборудования», — сообщил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

Он также рассказал, что водители продемонстрировали навыки управления пожарной техникой и выполнения заданий, таких как «Змейка», «Парковка», «Эстакада» и забор воды из водоисточника.

По итогам соревнований лучшим водителем признаки работника «Мособлпожспаса» Андрея Пучкова.

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