Глава Одинцова провел встречу с жителями Голицына

Вопросы ЖКХ, благоустройства, а также реконструкцию наружных тепловых сетей обсудили на встрече главы муниципалитета Андрея Иванова с инициативной группой в Голицыно. Всего на контроле администрации было 41 поручение с предыдущей встречи. 15 из них выполнили, 25 еще остаются в работе. Здесь уже установили светофор, нанесли разметку, а также сделали полусферы у подъездов домов № 1 и № 2 по адресу: Советская, 58.

Реконструкция наружных тепловых сетей вдоль улицы также находится в центре внимания. Планируют оформить заявку на включение объекта в губернаторскую программу по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«По поручению губернатора в этом году стартовала программа модернизации сетей тепло- и водоснабжения. Буквально „с колес“ мы успели выполнить 14 мероприятий, и на ближайшие три года тоже определяем приоритетные работы. У нас есть возможность попасть в программу, поэтому нужно оперативно оформлять заявку», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Еще одна важная тема — состояние придорожных ливневых канав на Советской улице и Звенигородском шоссе. Андрей Иванов поручил подготовить предварительные расчеты стоимости и объемов работ. Также жители отметили нехватку социальных учреждений в городе.

Сейчас проводят мероприятия по формированию дворовой территории на Петровском шоссе, дом № 1, для внесения в титульные списки и последующего включения в адресный перечень территорий, которые затем будут вынесены на голосование по программе комплексного благоустройства.

Также глава муниципалитета поручил профильным службам проработать обращения, поступившие из жилого комплекса «Князь Голицын». Все задачи взяли на контроль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».