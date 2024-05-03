Анатолий Багаев стал лучшим водителем скорой в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 18:08 Анатолий Багаев стал лучшим водителем скорой в Подмосковье Фото: Евгений Рой

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Лучших работников скорой помощи определили в Подмосковье. Оценку медикам дают сами пациенты — после вызовов голосовой помощник Светлана проводит опросы жителей. Так, в 2024 году лучшим водителем скорой стал Анатолий Багаев из Дмитрова.

«Я почти три года работаю в Дмитровской подстанции скорой помощи. До этого работал водителем автобуса в дмитровской автоколонне», — поделился Багаев.

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График у водителя скорой — сутки через трое. Бригады обслуживают не только Дмитровский округ, но и соседние муниципалитеты. Нередко приходится ездить в Москву, отвозить туда пациентов со сложными диагнозами.

«Нам повезло с Анатолием. Очень ответственный и трудолюбивый водитель. К тому же очень скромный!» — прокомментировала заведующая Дмитровской подстанции скорой помощи Любовь Корчагина.

Помимо признания лучшим водителем скорой в Подмосковье, Анатолий Багаев получил денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

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