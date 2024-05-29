Анастасия Старченкова из Королева победила на областном конкурсе профмастерства

Фото: Министерство образования Московской области

Студентка из Королева Анастасия Старченкова победила на областном конкурсе профмастерства. Девушка обучается по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Второе место досталось Валерии Новиковой из Дмитрова, третье место — Дарье Пугаевой из Можайска. Конкурс профмастерства прошел на базе мебельного комбината «Ладья». Участники соревновались в качественном пошиве изделия-подушки.

Все участники конкурса получили дипломы и сувениры, а победителей конкурса наградили ценными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

«Денежные чаи». Суд встал на сторону онколога в споре с травницей в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте