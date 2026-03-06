Анастасия Курлыкина осуществила свою мечту и стала водителем автобуса

Анастасия Курлыкина каждый день воплощает в жизнь свою давнюю мечту: она садится за руль большого автобуса и выезжает на маршруты Зарайского округа. Несмотря на то что по диплому она бухгалтер, ее настоящая страсть — это дорога.

По словам Анастасии, водить пассажирский автобус было ее заветным желанием, и теперь оно сбылось. Уже около двух лет ее рабочий день проходит за рулем. Она возит жителей Зарайска и гостей округа не только по городским улицам, но и в отдаленные села. Анастасия признается, что за это время успела полюбить и сам город, и его жителей.

Анастасия не только водитель, но и мама троих детей. Старшая дочь работает учителем начальных классов в Зарайске. Семья живет в соседних Луховицах, и каждое утро Анастасия отправляется на работу в Зарайск, чтобы снова сесть за руль автобуса.