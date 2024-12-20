Анастасия Халили из Подмосковья выиграла спринт на Кубке Содружества по биатлону

Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят в Пермском крае.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали, что Анастасия преодолела 7,5 километра за 20 минут и 55,3 секунды. На дистанции она допустила один штрафной круг и по итогу стала лучшей.

В интервью «Чемпионату» Халили сказала, что гонка далась ей нелегко. Спортсменка пропустила предыдущий этап в Ижевске по состоянию здоровья, немного приболела, поэтому на дистанции ей пришлось непросто.

Следующий этап соревнований — гонки преследования. 21 декабря в 9:30 стартуют мужчины, в 12:30 — женщины.

Третий этап Кубка Содружества проходит в городе Чайковском (Пермский край) с 20 по 22 декабря. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».