Анализ подтвердил чистоту воды в реке Воря в Лосино-Петровском

Мобильная лаборатория провела забор проб в реке Воря по поручению Минэкологии Подмосковья. Воду проверили по 11 показателям и не выявили отклонений от нормы.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов уточнил, что пробы отбирались в двух местах: на Речной улице в деревне Мизиново и у поселка Медное-Власово. Исследования провели по 11 показателям, включая кислород, фторид-ион, нитрат-ион, хлорид-ион, натрий-ион, аммоний-ион. Превышения нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения и культурно-бытового водопользования, не выявили.

Жителям Подмосковья напомнили, что мутный или зеленый цвет воды не всегда свидетельствует о загрязнении. Из-за обильных дождей в реки могут просачиваться грунтовые воды и поднимать со дна ил. От жары водоемы «зацветают», приобретая характерный цвет.

«Жители часто беспокоятся о загрязнении водных объектов, обращаются к нам. ГКУ „Мособлэкомониторинг“ проводит все необходимые мероприятия — отбирает пробы, анализирует их и в случае выявления превышений передает информацию нам или другим надзорным органам для принятия последующих мер», — добавил Фирсов.

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