Предприятия Подмосковья подали отчеты о результатах экоконтроля в 2025 году

Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели завершили подачу отчетов о результатах производственного экологического контроля за 2025 год. В Минэкологии Московской области зарегистрировано более четырех тысяч отчетов, которые сейчас анализируются специалистами.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что количество поступивших отчетов позволяет точнее оценивать общую экологическую ситуацию в регионе. Он отметил: «Производственный экологический контроль — это один из важнейших инструментов мониторинга и общего контроля негативного воздействия на окружающую среду».

По словам министра, результаты производственного экологического контроля помогают планировать надзорные мероприятия и выявлять тех, кто не поставил объекты негативного воздействия на государственный учет. Также Мосин напомнил, что природопользователи, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, обязаны вносить плату за негативное воздействие в соответствии с законодательством.