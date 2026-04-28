Работодателей Подмосковья пригласили на опрос о занятости инвалидов

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации инициировал сбор данных для подготовки отчета о тенденциях занятости граждан с инвалидностью. Работодателям предложено принять участие в опросе до 29 мая 2026 года.

Кадровый центр Подмосковья информирует работодателей о проведении опроса. Исследование направлено на оценку текущей ситуации на рынке труда и эффективности мер по повышению уровня занятости граждан с инвалидностью.

К участию приглашаются организации, получающие поддержку по трудоустройству этой категории граждан, а также работодатели, заинтересованные в их найме.

Опрос охватывает вопросы организации рабочих мест, потребности в специальных средствах для труда граждан с инвалидностью и другие аспекты, важные для развития инклюзивной занятости.

