Амфитеатр и библиотека появились в обновленном парке «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве

Парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве после обновления стал современным местом отдыха для жителей разных возрастов. О результатах благоустройства рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Орехово-Зуевский округ.

Каждый год муниципалитет, где появляются новые уютные пространства, преображается.

«Это место нуждалось в модернизации, оно всегда оставалось очень важным для жителей: большинство людей ежедневно ходит через парк на работу, по своим делам», — отмети Андрей Воробьев.

Парк, созданный в середине прошлого века для работников автобусного завода, обновили благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов комфортной городской среды. Основой концепции стала история предприятия, а символом территории — автобус ЛиАЗ-677 «Луноход».

В зоне отдыха появились тематические инсталляции, площадка «Шестеренка», летняя веранда библиотеки, коворкинг, качели и «Кофейбус».

Для посетителей оборудовали зоны для воркаута и тенниса, пункт проката, детскую площадку, амфитеатр, место для рисования и пространство для выгула собак. В парке также проводят фестивали, концерты и другие культурные мероприятия.

Жители уже оценили обновленное пространство, отметив, что теперь там комфортно отдыхать взрослым, детям, а также владельцам собак — для питомцев оборудовали отдельную площадку.