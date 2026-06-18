Амфибийная техника расчистит водоем в Наро-Фоминском округе

В деревне Ивановка Наро-Фоминского округа продолжается очистка местного пруда. Работы проводят в рамках программы «100 прудов и озер», а объект был выбран жителями во время голосования.

На водоеме в деревне Ивановка продолжаются работы по благоустройству и очистке акватории. Для приведения пруда в порядок задействована специализированная амфибийная техника, которая позволяет выполнять работы как на воде, так и в прибрежной зоне.

Подрядная организация удаляет избыточную водную растительность, очищает территорию от камыша и бытового мусора, а также приводит в порядок береговую линию. Кроме того, специалисты убирают аварийные деревья и древесную поросль, которые мешают нормальному состоянию водоема. После завершения работ пруд станет более удобным для отдыха местных жителей и сохранит эстетичный внешний вид.

«Жители сами выбрали этот пруд для расчистки, поэтому важно оправдать их ожидания. Сейчас специалисты проводят комплексную очистку водной глади и прибрежной территории. Наша задача — сделать это место чище и комфортнее для жителей», — отметил начальник экологического отдела администрации Наро-Фоминского округа Александр Энгель.

Очистка проводится в рамках региональной программы «100 прудов и озер». Перечень водоемов для проведения работ сформировали по итогам народного голосования. После завершения работ в Ивановке подрядчики перейдут к расчистке пруда, расположенного в деревне Кузьминское.