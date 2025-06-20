Американский тренер провел занятия для юных хоккеистов Наро-Фоминского округа

На Ледовой арене имени Владимира Мышкина в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа известный американский тренер Шон Скиннер провел для юных хоккеистов цикл занятий. Гость показал ребятам различные приемы владения шайбой, а также сфотографировался с ними и раздал автографы.

Шона Скиннера считают одним из лучших тренеров в мире по совершенствованию хоккейного мастерства. Его карьера началась еще в школе. Там он играл в хоккей, но после колледжа решил развивать тренерские навыки. Шон Скиннер выпустил серию видеоуроков, которые сразу стали популярными среди спортсменов.

Во время занятий юные хоккеисты узнали о новых приемах контроля и ведения шайбы, освоили обманные движения и финты, а после тренировки сфотографировались с Шоном Скиннером и взяли у него автограф. Гость признался, что ему было очень приятно поработать с такими хорошо подготовленными ребятами. Для прославленного тренера также провели экскурсию по Ледовой арене, которая его приятно впечатлила.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру Шон Скиннер работал с семью командами Национальной хоккейной лиги, олимпийскими сборными, обучал спортсменов в 45 странах мира. Его воспитанники: Сидни Кросби, Александр Овечкин и другие известные хоккеисты.