Амбулаторный центр для онкобольных открыли в Воскресенске

В городском округе Воскресенск свои двери для онкологических больных открыл амбулаторный центр. Порядка 200 пациентов будут получать помощь в новом онкоцентре ежедневно.

В Воскресенске начал работу амбулаторный центр для онкологических больных. Жители могут пройти здесь полный цикл диагностики и лечения, а также курс химиотерапии. В округе при диспансеризации за полгода выявили 330 человек с онкопатологией, из них более 70% имеют первую стадию заболевания. Самые распространенные: рак желудка и кишечника, рак легких, у женщин чаще всего диагностируют онкологию молочной железы и яичников, у мужчин — простаты.

Страшный диагноз — рак молочной железы поставили молодой маме Ольге Соломатиной. Операция у девушки прошла успешно, сейчас Ольга восстанавливается.

«Я полностью здорова теперь, спасена врачами и огромную благодарность хочу выразить Сергееву Андрею Геннадьевичу. Именно он сыграл важную роль в моем выздоровлении», — сказала пациентка Воскресенской больницы Ольга Соломатина.

Меньше месяца назад Светлане Ивановой удалили злокачественную опухоль. Женщина проходит курс реабилитации в родном Воскресенске, это облегчает ей жизнь.

«Если бы мне пришлось ездить куда-то, это было бы скорее всего очень далеко. А здесь я на всю дорогу трачу буквально полчаса. И пройти какие-то обследования, и взять направление на анализы, не нужно никуда бегать, все это в одном месте. И плюс, открылся дневной стационар, где я могу получать помощь и делать химиотерапию, проходить все необходимое лечение, и я думаю, скоро выздоровею», — поделилась пациентка Светлана Иванова.

Благодарные пациенты месте с медиками и почетными гостями пришли на открытие центра амбулаторной онкологической помощи воскресенской больницы.

«Я хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерство здравоохранения региона, главврача больницы Юрия Наумовича Райхмана за его упорство и настойчивость. Благодаря ему здравоохранение Воскресенска является флагманом во всем Подмосковье», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.