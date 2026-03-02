Амбулаторию в селе Шарапово капитально отремонтировали

Амбулаторию в селе Шарапово открыли после капитального ремонта. там получают помощь 1,9 тысячи человек, из которых более 270 — дети.

Как рассказали в региональном Минздраве, амбулатория расчитана на 40 посещений в смену. В здании обустроили кабинеты терапевта, стоматолога и продедурную.

«В ходе ремонтных работ была полностью обновлена входная группа, выполнен ремонт внутренних помещений с заменой окон и дверей, напольного и потолочного покрытий. Также был обновлен интерьер и оборудована комфортная зона ожидания. Теперь пациенты будут получать медицинскую помощь, а медицинские специалисты работать в комфортных условиях», — сказал главврач Одинцовской больницы Иван Каприн.

Записаться на прием к врачу пациенты могут по телефону 122, через «Госуслуги», а также чат-боты в Telegram и MAX.