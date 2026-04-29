Амбулаторию в селе Ашитково открыли после ремонта

Ремонт Ашитковской сельской врачебной амбулатории в Воскресенске завершился. Подрядчик заменил инженерные коммуникации, кровлю, выполнили внутреннюю отделку и установили новую мебель.

В более комфортных условиях медицинскую помощь теперь будут получать свыше 4,3 тысячи человек.

«В амбулатории можно проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации или профосмотр, вакцинацию, получить льготные лекарственные препараты в аптечном пункте „Мособлемедсервис“», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Все желающие могут попасть на прием к терапевту, педиатру, врачу общий практики и стоматологу. В амбулатории также работает дневной стационар по направлению «терапия».

Каждый месяц будет проходить выезд мобильных маммографа и флюорографа, а также специалистов узкой направленности.

Амбулатория находится по адресу: село Ашитково, улица Юбилейная, дом № 14а.

Запись на прием доступна при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона горячей линии 122 или приложение «Добродел Здоровье».