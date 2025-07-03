Амбулаторию в поселке Лесхоз открыли после капитального ремонта

После завершения капитального ремонта возобновила работу амбулатория в поселке Лесхоз в Сергиево-Посадском городском округе. Специалисты полностью обновили внутренние помещения, заменили устаревшие инженерные коммуникации и оснастили кабинеты современной мебелью.

В период реконструкции медицинское обслуживание жителей временно осуществлялось через амбулаторию поселка Скоропусковского и поликлинику № 1 Рабочего поселка. Теперь пациенты могут вновь получать квалифицированную помощь в привычном месте на улице Базисный Питомник.

«В амбулатории поселка Лесхоз медицинскую помощь получают более четырех тысяч жителей — это и взрослые, и дети. Прием ведут участковые терапевт и педиатр, а также фельдшер», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для удобства жителей доступны различные способы записи на прием: через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг, по единому номеру 122, с помощью инфоматов в поликлиниках или через специального бота в Telegram.