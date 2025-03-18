Амбулаторию в поселке Космодемьянском открыли после ремонта

Амбулаторию открыли в поселке Космодемьянском под Рузой после ремонта. Там обустроили кабинеты фельдшера, дневной стационар и процедурную.

Амбулатория рассчитана на 20 посещений в смену. Там получают помощь около двух тысяч жителей, среди которых 345 детей.

«Благодаря проведенному ремонту, пациенты смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В здании амбулатории обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали комфортную зону ожидания приема специалиста», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Записаться на прием к врачу можно по номеру 122, а также через «Госуслуги».