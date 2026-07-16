Амбулаторию в поселке Горки-10 открыли после ремонта
В поселке Горки-10 Одинцовского городского округа завершился ремонт амбулатории. Учреждение обслуживает свыше 8,1 тысячи жителей, включая около 1,7 тысячи детей.
После обновления медицинское учреждение продолжает принимать пациентов в более комфортных условиях.
«В ходе работ отремонтированы кровля, фасад здания, а также входные группы детского и взрослого отделений. В детском отделении заменили сантехнику, обновили стены, двери и потолочные конструкции, частично заменили оконные блоки. Важно, что на время проведения ремонта прием пациентов не прекращался, так как работы проводились поэтапно», — подчеркнул главный врач Одинцовской больницы Иван Каприн.
Сегодня в амбулатории ведут прием четыре терапевта, два педиатра, акушер-гинеколог и стоматолог. Для пациентов также работают кабинет электрокардиографии, процедурный кабинет для забора крови, прививочный кабинет и дневной стационар. В ближайшее время учреждение дополнительно откроет физиотерапевтический кабинет.
Медицинское учреждение рассчитано на 150 посещений за смену. Оно расположено по адресу: поселок Горки-10, дом № 9, помещение 8.
Записаться на прием к врачу жители могут несколькими способами: через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», на региональном портале «Здоровье», по телефону единой службы 122 или с помощью приложения «Добродел Здоровье».