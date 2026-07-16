Сегодня 15:54 Амбулаторию в поселке Горки-10 открыли после ремонта Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области Подмосковье

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В поселке Горки-10 Одинцовского городского округа завершился ремонт амбулатории. Учреждение обслуживает свыше 8,1 тысячи жителей, включая около 1,7 тысячи детей.

После обновления медицинское учреждение продолжает принимать пациентов в более комфортных условиях. «В ходе работ отремонтированы кровля, фасад здания, а также входные группы детского и взрослого отделений. В детском отделении заменили сантехнику, обновили стены, двери и потолочные конструкции, частично заменили оконные блоки. Важно, что на время проведения ремонта прием пациентов не прекращался, так как работы проводились поэтапно», — подчеркнул главный врач Одинцовской больницы Иван Каприн.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области 3/3

Сегодня в амбулатории ведут прием четыре терапевта, два педиатра, акушер-гинеколог и стоматолог. Для пациентов также работают кабинет электрокардиографии, процедурный кабинет для забора крови, прививочный кабинет и дневной стационар. В ближайшее время учреждение дополнительно откроет физиотерапевтический кабинет.