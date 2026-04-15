Амбулаторию в Барвихе Одинцовского округа откроют после ремонта в апреле

В поселке Барвиха Одинцовского округа ремонт врачебной амбулатории находится на завершающей стадии — объект готов более чем на 80%. Планируется, что все работы завершат до конца апреля и амбулаторию сдадут в эксплуатацию.

За время работ удалось существенно преобразить здание: обновили входную группу, обустроили надежный навес и привели в порядок кровлю. На втором этаже и в детском отделении основные задачи уже выполнены. Подрядчик провел комплекс работ: установил новые двери, радиаторы и защитные отбойники, полностью заменил напольное покрытие и потолочные конструкции, обновил отделку стен, а также выполнил монтаж электрооборудования и системы пожарной безопасности.

Амбулатория играет большую роль в обеспечении медицинской помощи местному населению: она рассчитана на 300 посещений в смену, а ее услугами пользуются более шести тысяч человек, среди которых более двух тысяч — дети. Ремонт ведется поэтапно, без прекращения приема пациентов. На время работ часть специалистов временно перевели в другие медицинские учреждения, но сейчас они постепенно возвращаются на привычные места.