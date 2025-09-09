Амбулаторию «Северная» отремонтируют в Луховицах в сентябре

В Луховицах на улице Тимирязева полным ходом идут завершающие работы по капитальному ремонту амбулатории «Северная». Медицинское учреждение, представляющее собой квартирные помещения общей площадью 150 квадратных метров с пристроенной входной группой, преображается на глазах.

Масштабные работы стартовали летом благодаря поддержке Министерства здравоохранения Московской области. В ходе ремонта строители произвели замену электропроводки и укладку плитки. Сейчас занимаются отделкой потолка и стен, а также устанавливают новые окна и межкомнатные двери. В планах также значится ремонт балкона с остеклением и утеплением.

«Из главных задач — балкон. Там еще уложим плитку. Плюс по мелочи — установить дверь и решетки на радиаторы, закончить входную группу», — отметил производитель работ Вадим Китайкин.

Согласно контракту, срок завершения всех работ был запланирован на октябрь, однако строители планируют сдать объект уже в двадцатых числах сентября. На время проведения ремонтных работ медицинскую помощь пациенты, прикрепленные к амбулатории «Северная», получают в центральной поликлинике, расположенной на улице Мира.