Амбулаторию поселка Первомайский в Чехове отремонтируют к ноябрю 2024 года

В амбулатории поселка Первомайский в Чехове стартовали ремонтные работы: строительная готовность объекта составляет 15%. Модернизацию здания медучреждения 1969 года постройки начали со взрослого отделения.

Последний ремонт в больнице проводили 16 лет назад. Работы по обновлению амбулатории начали со взрослого отделения. Во время ремонта пациентов принимают в детском отделении, чтобы они могли непрерывно получать медицинскую помощь.

Строители демонтируют ветхое напольное покрытие, убирают дверные конструкции и перегородки. Закрытую регистратуру в поликлинике заменят на открытую: приведут ее к единому стандарту в рамках региональной программы «Наша поликлиника». Чать мебели и оборудования также обновят. Организуют крытую колясочную в детской части поликлиники.

Работы по реконструкции амбулатории завершат к ноябрю 2024 года.

Ремонт в 2024 году также проводят в детской поликлинике № 2, в инфекционном отделении в городе Дедовск и в трех фельдшерско-акушерских пунктах: Давыдовском, Лучинском и Курсаковском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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