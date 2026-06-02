Сегодня 16:29 Амбулаторию отремонтировали в Барвихе

В поселке Барвиха в Одинцовском округе завершились работы по обновлению местной амбулатории. После ремонта медицинское учреждение стало более комфортным как для пациентов, так и для сотрудников.

В рамках текущего ремонта специалисты привели в порядок внутренние помещения, выполнили отделочные работы, модернизировали инженерные системы и обновили входную группу здания. «Амбулатория в Барвихе оказывает медицинскую помощь жителям поселка и ближайших населенных пунктов. Проведенный ремонт позволит создать более комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинских специалистов», — подчеркнул главный врач Одинцовской больницы Иван Каприн.

Амбулатория продолжает оказывать широкий спектр медицинских услуг жителям Барвихи и соседних населенных пунктов. Здесь ведут прием врачи различных специальностей, включая терапевта, педиатра, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, стоматолога и гинеколога.

Для проведения диагностики и лечения в учреждении работают рентгенологический кабинет, кабинет электрокардиографии, физиотерапевтическое отделение и дневной стационар. Кроме того, на территории амбулатории функционирует аптечный пункт, где жители могут получать льготные лекарственные препараты.

Записаться на прием к специалистам можно несколькими способами: через мобильное приложение «Добродел Здоровье», по единому номеру 122, с помощью регионального портала государственных услуг или через чат-бота в «Макс».