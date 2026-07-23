Амбулатория в селе Никитском открылась после ремонта

В селе Никитском Раменского округа после ремонта открыла двери амбулатория. Медицинская помощь здесь доступна более чем 3,7 тысячи человек, из которых 650 — дети.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, развитие первичного звена остается одним из ключевых приоритетов, чтобы сделать помощь более доступной и удобной для жителей. Проведенные работы позволили создать современные условия как для врачей, так и для посетителей.

В обновленном здании оборудованы процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей. На регулярной основе в амбулаторию будут приезжать мобильные маммограф и флюорограф, а также узкопрофильные специалисты для консультаций.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан подчеркнул, что переоснащение учреждения направлено на создание комфортной среды, где жители смогут быстро пройти первый этап диспансеризации, профилактический осмотр или вакцинацию.

«Уверен, что новая амбулатория станет не только современным медицинским учреждением, но и местом, где каждый пациент будет чувствовать заботу, внимание и уверенность в том, что ему всегда готовы помочь», — сказал он.

Амбулатория расположена по адресу: село Никитское, улица Больничная, дом 1. Записаться на прием к специалистам можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бота «Денис» в мессенджере «Макс».