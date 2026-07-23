Амбулатория в поселке Часцы открылась после капитального ремонта

В поселке Часцы Одинцовского округа после обновления вновь открылась врачебная амбулатория. Там отремонтировали кровлю, фасад и цоколь здания, а также привели в порядок помещения.

Для пациентов оборудовали комфортные зоны ожидания, чтобы визит к врачу проходил в более приятной обстановке. Как отметил главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн, все работы выполнялись поэтапно, благодаря чему прием жителей не прерывался.

«Сегодня это современное медицинское подразделение, которое обслуживает более семи тысяч жителей, включая около 1,5 тысячи детей, а обновленные помещения позволят сделать пребывание пациентов и работу медицинского персонала еще более комфортными», — отметил он.