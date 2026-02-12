Амбулатория откроется после ремонта в селе Конобеево Воскресенска

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Конобеево, который ведется с 2025 года, вышел на финишную прямую. Здание 1966 года постройки площадью 560,5 квадратных метров полностью преобразилось: здесь заменили кровлю, оконные и дверные блоки, обновили инженерные сети и внутреннюю отделку, установили современную навигацию для пациентов.

Ход работ проинспектировали председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, сторонники партии «Единая Россия» и жители села. «Совсем скоро сможем порадовать граждан обновленной амбулаторией, здесь теперь все иначе. Обновлены напольные покрытия, стены, потолки. Установили новые двери, мебель, освещение, а еще улучшили систему навигации для пациентов. Медицинские услуги, которые станут доступны после завершения всех работ, выйдут на качественно новый уровень», — отметил Матвиенко.

На время ремонта прием пациентов из Конобеево и окрестных деревень организован в амбулатории соседнего села Барановское — медицинская помощь остается доступной. Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Программа капремонта объектов здравоохранения реализуется в рамках народной программы партии «Единая Россия». Всего в Подмосковье с 2021 года выполнено более 96% наказов избирателей в сфере здравоохранения — свыше 1,1 тысячи.