Амбассадором нового завода в Лосино-Петровском стал Сергей Жуков

В Лосино-Петровском открыли современное и высокотехнологичное мясоперерабатывающее предприятие «МитМитМит-М», продукцию которого будут поставлять в рестораны и торговые сети. Амбассадором бренда стал российский певец, музыкант и предприниматель Сергей Жуков.

На предприятии будут производить мясную продукцию и деликатесов из курицы, индейки и говядины премиум-класса по технологии су-вид — это способ приготовления в вакууме при относительно низких температурах в течение длительного времени. Так мясо не пересушится и сохранит свои вкусовые свойства.

На открытии завода побывал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

«Уверен, что компания не только уверенно займет свою нишу на рынке, но и прославит наш городской округ далеко за его пределами. Желаю коллективу процветания, уверенного роста и реализации всех намеченных планов», — сказал руководитель муниципалитета.

Компания «МитМитМит-М» поддерживает программу импортозамещения в России. В сутки завод сможет выпускать до трех тонн продукции. Сейчас на предприятии создали 15 рабочих мест с конкурентной заработной платой. В 2026 году планируют открыть вторую линию производства и увеличить штат в два раза.

«В наше время нужно развивать и поддерживать российского производителя. Думаю, компания выйдет на рынок с большим количеством интересных и вкусных вещей для всей семьи», — отметил Сергей Жуков.