Альтернативный заезд в Истру обустроят через микрорайон «Восточный» в 2025 году

Дорога и мост от «Большевика» в сторону «Восточного» не находится на балансе муниципалитета, ведь их в свое время возвели временно для постройки микрорайона, однако этот маршрут стал популярен среди жителей. В администрации прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать этот путь открытым и официальном.

Эта дорога стала для жителей микрорайона «Восточный» альтернативным и комфортным маршрутом в Истру, ведь позволяет миновать светофоры и пробки на Волоколамском шоссе. В настоящий момент мост перекрыт, но пешеходами путь все равно используется как обходной. Символично, что назвать эту полукилометровую дорогу планируют «Восточный заезд».

Сейчас представители власти будут оценивать трафик на этом участке, а после продумывать план ремонта моста и обустройство самой дороги, причем еще и с тротуаром, учитывая возможные условия стесненности.