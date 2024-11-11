Альпинист из Красногорска покорил пик Амангельды

Подняться на пик Амангельды, расположенный в малом Алматинском отроге хребта Заилийский Алатау удалось лишь шестерым из 11 членов команды. Восхождение на высоту 3999 метро было технически сложным, к тому же альпинистам мешали сильный ветер и снег

Студент Московского областного филиала Президентской академии Дмитрий Татарин признался, что самым трудным для него было не поворачивать во время восхождения голову и не думать об опасности. С первой попытки подъем не удался, лишь после дня отдыха группа добралась до вершины.

Покорив пик Амангельды, студент развернул флаг своего учебного заведения. Все участники восхождения пели и смеялись, забыв о страхах и трудностях, которые им пришлось пережить.

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