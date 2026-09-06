Альпинист из Химок совершил восхождение на пик Ленина

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Анри Скрижалин покорил одну из высочайших вершин Центральной Азии высотой 7134 метра. Экспедиция длилась около трех недель, а подготовка к ней заняла больше года.

Пик Ленина входит в пятерку высочайших горных вершин стран СНГ, высота которых превышает 7000 метров. Покорение всех пяти семитысячников дает право на почетное звание «Снежный барс». В ходе восхождения альпинисты также поднялись на пик Юхина (5130 метров) и пик Раздельная (6150 метров).

Анри Скрижалин признается: даже самые сложные цели достижимы, если последовательно прикладывать усилия. Но не менее важно заниматься тем, что по-настоящему нравится, и ценить сам путь со всеми его трудностями и открытиями.

Заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов отметил, что восхождение на семитысячник — испытание, требующее огромной выдержки, дисциплины и силы духа. Такие достижения показывают, что большие цели становятся реальностью, когда за ними стоят труд, подготовка и вера в себя.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Двигатели, разработанные здесь, устанавливаются на все российские ракеты-носители «Союз», «Протон», «Ангара».