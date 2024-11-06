Альманах «За веру и Отечество» представили в Балашихе

Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке имени Тютчева в рамках партийного проекта «Культура малой родины» при поддержке партии «Единая Россия». Здесь гостям представили литературно-художественный альманах «За веру и Отечество», изданный в серии «Лучшие поэты Москвы и Подмосковья».

Для гостей мероприятия прозвучали музыкальные произведения и стихотворения от известных авторов округа. Также на презентации вручили дипломы призерам международного фестиваля-конкурса «Славянские встречи». В презентации альманаха принял участие председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

«Отрадно отметить, что наше литературное объединение „Метафора“ является одним из лучших в Московской области. Решением Совета депутатов в этом году оно было удостоено занесения на Доску почета. Это признание, что труд наших писателей, поэтов не проходит даром. Я желаю нашему литературному объединению дальнейших творческих успехов!» — сказал Геннадий Попов.

В альманах «За веру и Отечество» вошли произведения поэтов и писателей округа, отражающие духовные и культурные ценности нашего народа. Для гостей прозвучали музыкальные произведения и провели поэтические чтения.

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