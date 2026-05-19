Аллергологи из Института иммунологии ФМБА провели прием в Серпухове

В городе Серпухов ведущие аллергологи Института иммунологии ФМБА провели консультативный прием пациентов в местной медсанчасти № 8. Врач-аллерголог Дарья Куличенко рассказала, что на прием пригласили людей, страдающих аллергическими заболеваниями. Пациентам провели аллергологическое тестирование и отобрали их для специализированного лечения в стационаре.

Всем госпитализированным предложат аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), лечение бронхиальной астмы, атопического дерматита, крапивницы и других недугов. Помощь окажут по программе обязательного медицинского страхования.

Александр Одиноков приехал на прием из поселка Оболенск. Мужчина решил выяснить причину своей сезонной аллергии. Аллергопробы показали, что его организм реагирует на цветение злаковых и сорных трав. Врач назначила курс лекарств и инъекций.

Всего на прием записалось 40 человек, не все они были прикреплены к медсанчасти № 8. Многие пришли по направлению своих районных терапевтов.