Аллерголог НИКИ детства Муковнина дала советы по наполнению летней аптечки

В рамках Недели профилактики аллергических заболеваний, которая проходит с 6 по 12 июля, подмосковный специалист напомнил родителям о важности правильно укомплектованной домашней аптечки для детей, страдающих аллергией. Реакция может возникнуть внезапно, поэтому необходимые препараты должны всегда быть под рукой.

Набор лекарственных средств следует подбирать только по рекомендации лечащего врача с учетом особенностей ребенка.

В базовый комплект специалисты советуют включить современные антигистаминные препараты второго поколения, которые начинают действовать в течение 30–60 минут, сохраняют эффект до суток и, как правило, не вызывают сонливости.

Такие средства выпускают в форме капель и таблеток и применяются при первых симптомах аллергии. Дополнить аптечку рекомендуется негормональными средствами для снятия зуда и раздражения кожи, которые помогают при укусах насекомых и других аллергических проявлениях.

«При поллинозе незаменимы солевые растворы для промывания носа, которые помогают механически удалить пыльцу со слизистых оболочек после прогулки. Для детей, у которых аллергия протекает с приступами затрудненного дыхания или ложным крупом, в доме обязательно должны быть препараты для ингаляций, которые назначил ваш доктор», — пояснила аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алина Муковнина.

Специалисты также порекомендовали семьям, где воспитываются дети с анафилаксией в анамнезе, пройти обучение в «Школе анафилаксии» НИКИ детства.

Кроме того, медики напомнили, что все лекарственные средства необходимо хранить в прохладном, сухом и защищенном от света месте, недоступном для детей, но так, чтобы взрослые могли быстро воспользоваться аптечкой при возникновении экстренной ситуации.