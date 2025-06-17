Аллерголог из Видного напомнила правила первой помощи при укусе насекомых

В летнее время, в особенности за городом, мы нередко подвергаемся укусам насекомых. Врач-аллерголог поликлиники № 4 Наталья Попова напомнила, как оказать первую помощь, если под рукой нет аптечки.

По словам специалиста, при появлении покраснения, небольшого отека и зуда, но без ухудшения общего состояния, следует промыть место укуса прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки слюны насекомого и предотвратить инфицирование.

Для снятия отека и уменьшения зуда рекомендуется приложить лед или холодный предмет. Также помогает приложенный подорожник, обладающий противовоспалительным эффектом.

Если же после укуса развиваются серьезные симптомы — затрудненное дыхание, кашель, слабость, падение давления — необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Такие признаки могут свидетельствовать о развитии анафилактического шока, который представляет угрозу для жизни.