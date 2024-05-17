Аллею Ветеранов в Мытищах благоустроят к концу года | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:20 Аллею Ветеранов в Мытищах благоустроят к концу года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новую концепцию благоустройства Аллеи Ветеранов в Мытищах обсудили с жителями. Закончить работы по благоустройству планируется к концу 2024 года.

Участие в встрече с жителями приняли сотрудники администрации Мытищ, депутаты и члены Общественной палаты. На аллее планируется заменить плитку на пешеходных дорожках и освещение, установить камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», обновить лавочки и урны, провести озеленение, создать зоны для игр в шахматы и домино, обустроить территорию около памятников.

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«Главная особенность проекта — доступная среда. На аллее появятся несколько тематических зон: спортивная и детская площадки, прогулочная зона, места для общения и отдыха. Особое внимание уделим зеленым насаждениям — сохраним аллею в том виде, в котором она есть», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Провести благоустройство планируют до конца года.

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