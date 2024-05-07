Аллею в память о героизме пожарных высадили в Дубне | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 11:06 Аллею в память о героизме пожарных высадили в Дубне Главное управление МЧС России по Московской области

Читать 360 в

В честь 375-летия пожарной охраны России в Дубне открыли аллею, посвященную героям-спасателям. Она появилась на территории одноименной особой экономической зоны.

Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области

Сотрудники Дубненского пожарно-спасательного гарнизона на один день сменили комплект спасательного оборудования на лопаты и грабли. На этот раз их задача состояла не в тушении и предотвращении пожара, а в высадке деревьев.

Реклама

На аллее, посвященной героям-пожарным, высадили 20 молодых туй и сосен, которые будут радовать сотрудников ОЭЗ « Дубна», жителей и гостей наукограда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».