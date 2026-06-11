Аллею в деревне Ложки под Солнечногорском украсили молодыми саженцами сирени

10 июня в деревне Ложки городского округа Солнечногорск прошла акция по высадке саженцев сирени. В мероприятии участвовали начальник территориального отдела Пешковское Дмитрий Ласкавый, депутат от партии «Единая Россия» Владимир Недвижаев и местные жители.

В ходе акции было посажено 10 молодых кустов сирени, которые в будущем станут украшением деревни. На площадке также были установлены стенды с произведениями солнечногорских поэтов, посвященных сирени.

«Совместными усилиями мы положили начало новому скверу. Сирень всегда была символом уюта и весеннего обновления, и я уверен, что эти кусты будут долгие годы радовать жителей своим цветением. Благодарю каждого, кто нашел время и присоединился к этой инициативе», — отметил начальник территориального отдела Пешковское Дмитрий Ласкавый.

Для детей в рамках мероприятия был организован творческий мастер-класс, где они смогли сделать праздничные открытки.