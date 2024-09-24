Аллею в честь героев Великой Отечественной войны создали в Лосино-Петровском

Акция по посадке деревьев провели на территории Свердловского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества ГКУ МО «Мособллес». Участники мероприятия внесли вклад в благоустройство лесной зоны рядом с деревней Леониха.

Местные жители активно участвуют в заботе о лесах, регулярно обновляя аллею памяти, посвященную жителям деревни Леониха, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Участковый государственный инспектор по охране леса Московского учебно-опытного лесничества Екатерина Котенко отметила, что посадка деревьев является важным шагом в сохранении памяти о героях и улучшении окружающей среды.

Она подчеркнула, что это мероприятие напоминает о значимости заботы о природе и о том, что небольшие усилия могут привести к значительным результатам.

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