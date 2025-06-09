Аллею Ударников благоустроят в Шатуре

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий провел встречу с руководством местной ГРЭС. На ней в том числе обсудили приведение в порядок аллеи Ударников.

Шатурская ГРЭС уже начала благоустраивать эту зону отдыха в исторической части города.

«Большое спасибо, что начали приводить в соответствие памятник, который у вас находится на балансе. Чувствуется что подошли к делу ответственно, но понимаем, что этого нам всем недостаточно. Предлагаю сейчас определиться со сроками и провести совместный субботник вместе с управляющей компанией и службой дорожного хозяйства. Выйдем с сотрудниками администрации, выпилим кустарник, покрасим приствольную часть у лип и наведем порядок», — отметил Николай Прилуцкий.

На встрече решили разработать проект реконструкции. В его рамках здесь установят лавочки, дополнительное освещение и тропиночную сеть.

Кроме того, планируют продумать организацию пруда. Искусственный водоем поможет не скапливаться здесь лишней воде.