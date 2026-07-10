Аллею спортивной славы высадили на стадионе «Торпедо» в Дмитрове

На обновленном стадионе «Торпедо» в Дмитрове 9 июля провели высадку Аллеи спортивной славы. Инициаторами выступили тренеры и воспитанники Центра развития физической культуры, спорта и отдыха.

Новая аллея посвящена ветеранам спорта, закладывавшим традиции стадиона, нынешним чемпионам и тем, кому только предстоит вписать свои имена в историю побед. В церемонии приняли участие юные спортсмены, их наставники и ветераны спорта.

Самым трогательным моментом стала закладка капсулы с посланием в будущее. Спортсмены пожелали ребятам, которые придут сюда через годы, верить в свои силы и никогда не сдаваться. На каждом саженце появилась табличка с названием секции.

«Этот стадион — место, где начинался путь многих чемпионов. Наша задача — не только сохранить эти традиции, но и приумножить их для будущих поколений», — подчеркнул начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Серебряков.

Работа ведется по поручению главы округа Михаила Шувалова в рамках озеленения муниципалитета. Организаторы поблагодарили администрацию за предоставленные саженцы и поддержку инициатив. Новая зеленая зона станет не только местом отдыха, но и памятным знаком уважения к спортивному прошлому и веры в будущие рекорды дмитровчан.