Аллею Славы в Реутове подготовили к празднованию Дня Победы | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:28 Аллею Славы в Реутове подготовили к празднованию Дня Победы Министерство благоустройства Московской области

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Аллею Славы в Реутове подготовили к празднованию 9 Мая. Об обновлении территории рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что территория вокруг Вечного огня была полностью восстановлена и обновлена: ограждения и малые архитектурные формы покрашены, поврежденные покрытия заменены, а освещение и архитектурно-художественная подсветка проверены и отремонтированы.

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Хайкин отметил, что благоустройство Аллеи Славы в Реутове завершили в прошлом году, а теперь она представляет собой современное и функциональное пространство с местами для отдыха и прогулок.

«Мы надеемся, что этот сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для проведения досуга», — указал Хайкин.

В результате работ по благоустройству, сквер претерпел значительные изменения. Так, там появились новые транзитные пути, военные артефакты сгруппировали вдоль аллеи, а соседние жилые дома обзавелись информационным стендом, рассказывающим об истории места.

«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. <…> На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 Мая», — добавил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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