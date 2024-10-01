Сегодня 13:58 От Рюрика до Ельцина. Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли Аллею правителей в Подмосковье Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли Аллею правителей в Подмосковье 0 0 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

Андрей Воробьев

Памятники

История

Уникальная Аллея правителей появилась в подмосковной усадьбе Татищева. Вдоль нее возвысились бюсты 43 личностей — от князя Рюрика до Бориса Ельцина. Ее открыли помощник президента России Владимир Мединский и губернатор Андрей Воробьев.

Скульптурная композиция принадлежит Зурабу Церетели. Бюсты посвящены руководителям страны за более чем тысячелетнюю историю. Новая аллея стала уникальной не только для Подмосковья, но и для всей страны. «Это единственное место в нашей стране, где представлены все правители русского государства — от легендарного Рюрика до Бориса Ельцина. Мы не пропустили никого, потому что история наша — непрерывна», — сказал Владимир Мединский.

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Бюсты выполнены из металла и в натуральную величину. С 2017 года они располагались в Москве, на Петроверигском переулке. По инициативе Российского военного-исторического общества аллею перенесли в подмосковную усадьбу. «Я хочу поблагодарить Российское военно-историческое общество за активное участие в жизни страны и, в частности, Подмосковья. Они инициаторы, идеологи этого проекта. А также меценатов, которые вкладывают в него значительные ресурсы и поддерживают», — сказал Андрей Воробьев.

Об уникальности реставрации усадьбы

Усадьба Татищева — объект культурного наследия федерального значения. С далеких времен сохранились руины главного дома, флигель, каретный сарай и липовый парк с прудами. Сейчас там продолжается реставрация. Она завершится в 2026 году. «Благодаря консолидации усилий военно-исторического общества, спонсоров и наших попечителей мы идем семимильными шагами, восстанавливаем более чем 100 гектаров этого уникального усадебного комплекса. Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье, которое мы очень любим», — подчеркнул Владимир Мединский.

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Здесь будут QR-коды, рассказ о каждом правителе, кино, ссылки на историю.

Все это свяжем со школьным учебником истории, будем привозить сюда ребят автобусами. Думаю, Московская область тоже к этому подключится. Владимир Мединский

По словам губернатора, важная роль в процессе реставрации, в том числе, и у Свердловской области, Екатеринбурга. Совместно с этими регионами Подмосковье реализует этот большой проект, который охватывает 130 гектаров. «Там появится инфраструктура для туристов. Для посещения, спорта, изучения истории, творчества и миссии Татищева. Уверен, что каждый год мы будем видеть прогресс — широкая дорога, большие прогулочные маршруты. Ну, а оценивать все — жителям», — отметил он. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».