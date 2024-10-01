От Рюрика до Ельцина. Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли Аллею правителей в Подмосковье

Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли Аллею правителей в Подмосковье

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец

Уникальная Аллея правителей появилась в подмосковной усадьбе Татищева. Вдоль нее возвысились бюсты 43 личностей — от князя Рюрика до Бориса Ельцина. Ее открыли помощник президента России Владимир Мединский и губернатор Андрей Воробьев.

Скульптурная композиция принадлежит Зурабу Церетели. Бюсты посвящены руководителям страны за более чем тысячелетнюю историю.

Новая аллея стала уникальной не только для Подмосковья, но и для всей страны.

«Это единственное место в нашей стране, где представлены все правители русского государства — от легендарного Рюрика до Бориса Ельцина. Мы не пропустили никого, потому что история наша — непрерывна», — сказал Владимир Мединский.

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Бюсты выполнены из металла и в натуральную величину. С 2017 года они располагались в Москве, на Петроверигском переулке. По инициативе Российского военного-исторического общества аллею перенесли в подмосковную усадьбу.

«Я хочу поблагодарить Российское военно-историческое общество за активное участие в жизни страны и, в частности, Подмосковья. Они инициаторы, идеологи этого проекта. А также меценатов, которые вкладывают в него значительные ресурсы и поддерживают», — сказал Андрей Воробьев.

Об уникальности реставрации усадьбы

Усадьба Татищева — объект культурного наследия федерального значения. С далеких времен сохранились руины главного дома, флигель, каретный сарай и липовый парк с прудами.

Сейчас там продолжается реставрация. Она завершится в 2026 году.

«Благодаря консолидации усилий военно-исторического общества, спонсоров и наших попечителей мы идем семимильными шагами, восстанавливаем более чем 100 гектаров этого уникального усадебного комплекса. Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье, которое мы очень любим», — подчеркнул Владимир Мединский.

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Здесь будут QR-коды, рассказ о каждом правителе, кино, ссылки на историю.

Все это свяжем со школьным учебником истории, будем привозить сюда ребят автобусами. Думаю, Московская область тоже к этому подключится.

Владимир Мединский

По словам губернатора, важная роль в процессе реставрации, в том числе, и у Свердловской области, Екатеринбурга. Совместно с этими регионами Подмосковье реализует этот большой проект, который охватывает 130 гектаров.

«Там появится инфраструктура для туристов. Для посещения, спорта, изучения истории, творчества и миссии Татищева. Уверен, что каждый год мы будем видеть прогресс — широкая дорога, большие прогулочные маршруты. Ну, а оценивать все — жителям», — отметил он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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