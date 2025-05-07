Аллею памяти высадили медики возле поликлиники № 12 в Балашихе

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Балашихинской больницы организовали акцию, высадив Аллею памяти на территории поликлиники № 12. Медицинские работники совместно с детьми ветеранов посадили 10 туй и 20 кустов сирени, символизирующих победу и память о героях.

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова подчеркнула значимость мероприятия.

«Мы не просто сажаем деревья — мы сохраняем память. Каждый куст сирени — это благодарность за мир и уважение к подвигу тех, кто защитил нашу страну. Наш долг — передать эту память детям и внукам», — сказала Наталья Алимова.

Аллея памяти станет местом, где пациенты, врачи и жители смогут вспомнить героев, благодаря которым мы живем под мирным небом. Кроме того, в поликлинике № 12 открыли памятную доску, посвященную медицинским работникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне — тем, кто сражался на фронте, трудился в госпиталях и восстанавливал Балашиху в послевоенные годы.