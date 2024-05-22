Аллею памяти в честь участников СВО высадили в Балашихе

Деревья высадили около звонницы в сквере на Площади Славы. Аллею посвятили погибшим в ходе специальной военной операции бойцам, среди которых и работники завода «Рубин». Их семьям организация оказывает поддержку и необходимую помощь.

«Это мужественные люди, которые жили и работали вместе с нами, воспитывали детей, заботились о родственниках. А когда пришел час, они отдали свой долг родине, встали на защиту нашей страны и жителей Донбасса, отдав свою жизнь. Мы хотим, чтобы эти яблони напоминали жителям о том подвиге, который совершили балашихинцы в ходе специальной военной операции», — сказал директор по инфраструктуре и корпоративному развитию авиационной корпорации «Рубин» Виктор Ситин.

Ранее работники организации высадили ели в микрорайоне Железнодорожный.

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