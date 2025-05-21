Аллею Памяти в честь юбилея Победы посадили в Одинцове

В Московской экономической школе в Одинцове продолжают проводить мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз ученики и преподаватели посадили деревья в память о героях.

Школьники готовились к празднику еще с начала учебного года: разрабатывали маршруты экспедиций, выбирали темы исследовательских работ, посвященных историческому прошлому страны. В течение года ребята также посещали места боевой славы в городах-героях. Они успели побывать в Волгограде, Смоленске, Санкт-Петербурге и Туле.

В знак уважения и памяти на территории школы обустроили Аллею Памяти. Ее украсили кусты рябины, которые посадили представители каждого класса. На школьном совете также приняли решение открыть внутри здания выставку и музей, посвященные Великой Победе.

Торжественное мероприятие завершил большой концерт, на котором дети выступили с музыкальными и художественными номерами, посвященными ветеранам, труженикам тыла и всем, кто пережил годы войны.