Аллею Памяти открыли в МГИМО-Одинцово

На территории одного из кампусов прошло торжественное открытие Аллеи Памяти. Это место посвящено Героям Советского Союза и участникам Великой Отечественной войны, среди которых есть выпускники, преподаватели и сотрудники МГИМО.

Студенты МГИМО-Одинцово под началом руководителя патриотического отдела студенческого совета Дмитрия Пешкова приняли участие в высадке саженцев сирени — символа вечной жизни, весеннего обновления и победы.

В торжественной части выступил проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев, который отметил, что перед подготовкой к мероприятию студенты тщательно изучили более сотни биографий фронтовиков-мгимовцев. Они выявили, что участие в военных действиях принимали представители разных профессий: от зенитчиков и авиационных техников до полевых медиков, переводчиков и врачей. Среди них — шесть Героев Советского Союза.

На открытии Аллеи Памяти также выступили почетные гости с приветственным словом. Прозвучали песни военных лет, состоялись поэтические чтения, были исполнены хореографические номера, подготовленные творческими коллективами и солистами МГИМО-Одинцово.