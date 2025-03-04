Аллею памяти обустроят на территории Пушкинской больницы к юбилею Победы

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы на территории Пушкинской клинической больницы будет создана аллея памяти, призванная увековечить подвиг медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Эта инициатива станет символом глубокого уважения к самоотверженному труду врачей, медсестер и санитаров, которые, рискуя собственной жизнью, спасали раненых бойцов и вносили вклад в приближение Победы.

Аллею памяти сделают напротив корпуса № 11 стационара.

«В центре аллеи планируется установить скульптуру женщины-санинструктора, символизирующий подвиги военных медиков, которые не щадя сил, спасали жизни солдат и офицеров. За годы войны они вернули в строй более 15 миллионов раненых бойцов и офицеров», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Аллея памяти и монумент станут не только местом памяти и скорби, но и центром притяжения, способствующим развитию у пациентов и сотрудников больницы патриотических чувств, гордости за свою историю и уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.