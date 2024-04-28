Аллею памяти и славы открыли вблизи школы № 2 в Балашихе | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:03 Аллею памяти и славы открыли вблизи школы № 2 в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Аллею памяти и славы высадили около школы № 2 Балашихе в рамках акции «День добрых дел». Эту инициативу предложил ученик 9-го класса Антон Большаков во время видеоконференции с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Деревья посадили в память о выпускниках школы № 2, которые погибли в разных военных конфликтах. На табличках в аллее написали имена Андрея Крестьянинова, Владимира Маргиева, Михаила Орчикова, Ивана Попова, Павла Симонова, Дениса Сувирова, Александра Щебланова.

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«Хочу выразить слова благодарности губернатору Андрею Воробьеву и его команде за то, что серьезно отнеслись к моему предложению сделать Аллею памяти и славы. Будущие поколения будут знать своих героев, которые, не жалея себя, отдали свою жизнь ради того, чтобы над нами было мирное небо», — сказал Антон Большаков.

К акции «День добрый дел» присоединились 55 образовательных учреждений Балашихи. Дети написали письма бойцам специальной военной операции, сделали маскировочные сети и окопные свечи.

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