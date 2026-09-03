Аллею науки открыли в сквере имени Калинина в Серпухове

2 сентября в Серпухове в знак долгосрочного партнерства и дружбы между городским округом, научными сообществами и Донецкой Народной Республикой высадили 20 туй. «Аллея науки» стала живым символом трех подписанных соглашений, закрепляющих сотрудничество в области науки, образования и инноваций.

В церемонии закладки аллеи приняли участие глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко, представители Института инженерной физики, АО «АЛУРОН», АНО «НИЦ стратегического партнерства государства и бизнеса», АНО «Развитие Большого Серпухова», а также руководители и профессора Донецкого государственного медицинского университета и Донецкого национального технического университета. Участники высадили деревья на одной из центральных общественных территорий города, создавая новое пространство для отдыха и размышлений о значимости науки.

Новая аллея станет не только местом прогулок для жителей и гостей Серпухова, но и символом объединения усилий регионов в развитии научного и образовательного потенциала. Как отметил Алексей Шимко, «Аллея науки» будет напоминать о важности науки и о том, что совместные усилия регионов приносят реальные результаты. Глава выразил уверенность, что это лишь первый шаг в череде больших перспективных совместных инициатив.

Подписанные соглашения открывают новые возможности для сотрудничества в области медицинских, инженерных и технических наук, обмена опытом между учеными и преподавателями, а также реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов. Закладка аллеи стала символическим стартом долгосрочного взаимодействия, направленного на укрепление межрегиональных связей и развитие научно-технического потенциала Серпухова и ДНР.