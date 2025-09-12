Аллею героя в память о военнослужащем Денисе Пудовкине открыли в Ногинске

Торжественное и исторически значимое событие — открытие Аллеи Дениса Пудовкина состоялось в Центре образования «Богородский». По инициативе родителей воспитанников учреждения, при активном участии педагогов и самих детей там высадили молодые клены.

Пять деревьев стали живым символом памяти, связи поколений и вечной благодарности герою. Право торжественно открыть аллею и установить памятную табличку предоставили отцу Дениса Пудовкина — Евгению Анатольевичу и директору Центра образования «Богородский» Татьяне Вячеславовне Шаговой.

Подвиг Дениса Пудовкина, совершенный при освобождении заложников в Беслане и отмеченный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, стал вечным примером мужества и отваги. Теперь аллея и памятный знак будут напоминать новым поколениям учеников о самопожертвовании и героизме, учась на которых, они будут строить светлое будущее.

«Посадка деревьев — это некая связь между прошлым и будущим», — отметила Татьяна Шагова.