Аллею героев в Дубне привели в порядок ко Дню Победы

Аллею героев, которая ведет к главному мемориальному комплексу — «Братским могилам», отмыли от скопившейся за зиму пыли. В Дубне особое внимание уделяют памятникам и военным захоронениям. Их приводят в порядок ко Дню Победы.

За время весенней уборки уже привели в порядок 10 стел с именами Героев Советского Союза, а также стелы, посвященные Героям социалистического труда — тем, кто после Победы приехал в Дубну и стал выдающимся ученым или конструктором, кто принимал участие в создании ядерного щита СССР.

Отметим, в Дубне располагаются более 15 мемориальных, бронзовых или гранитных памятников. Они напоминают о славных победах, военных потерях, благородном труде в тылу и научных достижениях. На улицах, в скверах и парках установлены бюсты известных ученых, которые когда-то жили здесь и работали. Также есть мемориальные доски, доски почеты и военная техника — самолеты, пушки, ракета и паровоз. Новые памятники открываются почти каждый год.

«Все памятники в ближайшие дни будут вымыты, подкрашены и подремонтированы там, где это требуется», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.